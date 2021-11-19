حظك اليوم برج القوس الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل برج القوس شخصيته المرحة والمغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

خسوف القمر في منزل الصحة، ويحتم عليك ذلك أن تنظم جهودك، وتهتم بصحتك وتأخذ قسطًا وافرًا من الراحة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

ينصحك الفلك بعدم إعلان خططك ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.. تجنب أيضا الأضواء والزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.