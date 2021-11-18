حظك اليوم برج العقرب الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية قوية، تجعله يصل إلى حد الغرور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك، وعليك تجنب أي مغامرات في الحركة والإنفاق، واهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.