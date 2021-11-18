حظك اليوم برج القوس الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يتميز بعشقه للسفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنه يبتعد عن الحياة الروتينية، ويسعى للتجديد بشكل دائم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة، وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيُا

ينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وابتعد عن الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.