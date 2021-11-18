حظك اليوم الخميس 18-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم الكثير من المواطنين بمطالعة الأبراج الخاصة بهم بشكل يومي، التي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، وتؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 18-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال، وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة، ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم برج الحمل 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بالتأني والتفكير في عاقبة تصرفاتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 18-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.

حظك اليوم برج الثور 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا تبدو محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه ومن الأفضل أن تتجنب الأضواء والظهور.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 18-11-2021 على الصعيد المهني

تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة وقد تساعدك الأفلاك اليوم على بحث أمور معلقة واتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج السرطان 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك نحو القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 18-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

حظك اليوم برج الأسد 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والإصرار هما نقاط قوتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 18-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون والتطور والتصرف بإيجابية.

حظك اليوم برج العذراء 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 18-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال واليوم يجب ألا تغامر وعليك أن تفكر في كيفية تنمية أعمالك ووضعك المالي.

حظك اليوم برج الميزان 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

اهتم اليوم باللباقة من أجل إقامة علاقات صحية تربطك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 18-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب أي مغامرات في الحركة والإنفاق، واهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 18-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج القوس 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وابتعد عن الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 18-11-2021 على الصعيد المهني

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الجدي 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 18-11-2021 على الصعيد المهني

حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، وتجاهل أي محاولة لاستفزازك.

حظك اليوم برج الدلو 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء، وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 18-11-2021 على الصعيد المهني

تستطيع أن تحقق مكاسب وتنتهز الفرص، كما أن المريخ وعطارد يمدانك بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة.

حظك اليوم برج الحوت 18-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.