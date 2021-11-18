فيفي عبده ترقص بـ«عباءة خليجية» على أغنية «أحبك» لحسين الجسمي «فيديو»

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص على أنغام أغنية «أحبك» لحسين الجسمي.

وظهرت فيفي عبده وهي ترتدي عباءة خليجي وعلقت على الفيديو، قائلة «يا مساء الفل أحبك حسين الجسمي».

فيفي عبده وجلوسها في القبر

وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت الجدل مؤخرًا بعد تصريحها، خلال لقائها في البرنامج الإذاعي «أسرار النجوم»، على محطة نجوم fm، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، أن تفكر في الجلوس داخل القبر حتى تعتاد عليه قبل وفاتها، مضيفةً: «دائما أوصي التربي بالاعتناء بالمقبرة، ولكن دون زرع حتى لا يسقط عليّ الماء وأنا بداخلها بعد وفاتي».

فيفي عبدة بمهرجان قشطة رقص

وبعدها شاركت في مهرجان «قشطة رقص» الذي أقيم في إيطاليا، وتم تكريمها، ونشرت فيديو عبر موقع الفيديوهات والصور الفيديوهات والصور «إنستجرام» قالت فيه: «مهرجان قشطة رقص، فرحانة بالراقصات كلكم إني هشوفكوا في إيطاليا، دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحكبكم».وعلقت فيفي علي الفيديو قائلة: «مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا للحضور والتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا».