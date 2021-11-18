عضو لجنة الفتوى: الزواج من ثانية بغير إذن الأولى يهدم الأسرة

نص مشروع قانون المأذونين الجديد على أنه لا يجوز للمأذون عقد الزواج الثاني للرجل، إلا في حال إحضار موافقة كتابية من الزوجة الأولى، وذلك لحفظ العلاقة بين الزوجين، ويوضح «الوطن» في السطور التالية حكم الدين في الزواج من أخرى دون علم الزوجة الأولى.

حكم إخبار الزوجة الأولى بالزواج مرة أخرى

وفي هذا الصدد، يقول الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن الدين الإسلامي مترابط، وزواج الرجل من الزوجة الثانية دون علم زوجنه الأولى يسبب كراهية بين الزوجين وبين الزوجات، ويعمل على هدم الأسرة التي هي أساس المجتمع، حيث يحدث مشاكل بعد ذلك من أمور الميراث.

وأضاف «نعمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصلحة تقتضي إخبار الزوجة الاولي بالزواج مرة أخرى وهو أمر مستحب ومستحسن، للمشاركة في الميراث وفي إطار إنجاب أولاد يعرف بعضهم بعض.

مشاكل أسرية نتيجة الزيجة الثانية

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إلى أن عدم إخبار الزوجة الأولى بالزواج مرة أخرى يسبب تصادم في المجتمع ويخرج الإخوة لا يعرفون بعضهم، ويمكن أن يصل بهم الأمر إلى إنكار النسب، كما يهدم صلة الأرحام التي أمر الله تعالى بصلتها، لذلك يُكره عدم إخبار الزوجة الأولى بالزيجة الثانية، حتى يتم حماية الأسرة من قطع الأرحام أو حدوث مشاكل إثبات نسب أو أي مشاكل تتعلق بهذا القبيل.