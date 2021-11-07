هل يقع الطلاق عن رسائل «واتساب وفيس بوك»؟.. الإفتاء ترد

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم طلاق الرجل لزوجته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك ـ واتساب»، وذلك خلال الدورة التدريبية التي تقيمها الدار للمأذونين، لتدريبهم على أحكام الزواج والطلاق.

وأضافت دار الإفتاء أن طلاق الوسائل الحديثة مثل «فيس بوك ـ واتساب» ويدخل ضمن احكام طلاق الغائب وله صورتان.

صور الطلاق برسائل «واتس اب وفيسبوك»

وتابعت الدار أن الصورة الأولى أن يكون بالتواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة «فيديو»، وهذه الصورة حكمها حكم التواصل الطبيعي، وتأخذ نفس أحكامه، لأن وجود شخصين على نفس الوسيلة في نفس الوقت يأخذ حكم الوجود الفعلي ويتيح إمكانية مشاهدة المتعاقدين أثناء الموافقة أو غيرها.

وواصلت أن الصورة الثانية أن يكون الطلاق عن طريق رسالة عبر هذه الوسائل «واتس اب وفيس بوك» دون تلفظ بالطلاق، والحكم في هذه الصورة يتوقف على نية المطلق وقصده للفظ، وهل تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فإذا تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإن لم يتلفظ بالطلاق فيتوقف الحكم على قصده من كتابة الرسالة، ودليل ذلك ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن طلاق الرسائل والمكتوبات تحتاج إلى نية وقصد المطلق.

طلاق السكران

وكانت دار الإفتاء أوضحت في وقت سابق، أن طلاق السكران اختلف فيه العلماء، إذ ذهب البعض إلى أنه يقع وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يقع، ولكن ما عليه قانون الأحوال الشخصية المصري - واستقرت عليه دار الإفتاء - أن طلاق السكران لا يقع، وأنه ـ صلي الله عليه وسلم ـ صح عنه أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه.