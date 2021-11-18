مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق التاسع بعقار بالإسكندرية

فوجئ أهالي منطقة سموحة وسط الإسكندرية، بسقوط فتاة من الطابق التاسع بأحد العقارات في الشارع، وانتقلت سيارة الإسعاف سريعاً إلى موقع الحادث، وتبين وفاتها في الحال.

سقطوط فتاة من الدور التاسع في الإسكندرية

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق التاسع من أحد العقارات بمنطقة سموحة بجوار مول زهران وسط المدينة الساحلية، حيث انتقل فريق من الأمن لمعاينة الواقعة، وتم إرسال سيارة إسعاف، وتبين أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبالفحص، تبين أن الفتاة تدعى «م، أ، م»، 28 سنة، وأنها سقطت من الدور التاسع في محل سكنها بمنطقة سموحة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم البدء في سؤال أهل الفتاة والجيران وشهود العيان، فيما تم تغطية الجثمان حتى وصول فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة.

شود عيان: الفتاة ألقت نفسها

وأكد أحد شهود العيان من الجيران، أن الفتاة ألقت نفسها من الدور التاسع من محل سكنها، لمرورها بحالة نفسية، وذلك بعد تأكيدات من ذوي الفتاة.

فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للفتاة بالرحمة عقب نشر خبر إلقاء فتاة نفسها من محل سكنها لسوء حالتها النفسية، ومازالت النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة، كما أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة.