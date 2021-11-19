ابنة ممدوح وافي تكشف تفاصيل علاقة والدها بأحمد زكي: كان أقرب شخص له

صرحت الفنانة الشابة، ياسمين ممدوح وافي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الراحل أحمد زكي، لم يكن مجرد صديق لوالدها الراحل ممدوح وافي، بل كان أخا له، وبمثابة الـ «عم» لها ولأخواتها، وعبرت عن ذلك قائلة، «عمو أحمد زكي كان موجود بشكل راسخ في حياتنا، عنصر أساسي في عائلتنا، ذكريات طفولتنا وحياتنا، كانت معاه».

وقالت ياسمين ممدوح وافي، أن الفنان الراحل أحمد زكي، كان يشاركهم كل ذكريات حياتهم، وأنه كان دائما معهم، ويقضي معهم جميع المناسبات الخاصة والاحتفالية، وأنه كان يفطر معهم في رمضان، ويقضي معهم العيد.

ذكريات أول عرض لـ فيلم «سواق الهانم»

واسترجعت «ياسمين»، إحدى ذكريات أحمد زكي مع والدها الراحل ممدوح وافي، في احتفالهما بـ أول عرض لفيلم «سواق الهانم» في التلفزيون، عام 1995، أثناء احتفال الكريسماس، وقالت «دعى عمو أحمد زكي بابا وماما وأنا وأخواتي، لقضاء سهرة احتفالية بـ الكريسماس، بالإضافة للاحتفال بأول عرض لـ فيلمهم (سواق الهانم) بالتلفزيون».

وتابعت، «قضاء عطلاتنا كانت مع بابا وعمو أحمد زكي، ولو تليفون رن في الخامسة فجرا، نعلم أنه عمو أحمد زكي، كان مرتبطا بعائلتنا بشكل كبير، وكان أقرب شخص لوالدي، فهو جزء لا يتجزأ من حياتنا وطفولتنا وذكرياتنا».

كرسي مخصوص لـ أحمد زكي في مسرحيات «وافي»

وأضافت الفنانة الشابة، «كان هناك كرسي في كل مسرحية يقوم بها والدي ممدوح وافي، خاص لـ أحمد زكي، ليأتي في كل ليلة عرض، تارة يأتي منذ بداية المسرحية وتارة يأتي بمنتصفها، وتارة أخرى يأتي في آخر العرض، وكانت هذه وسيلة التواصل مع بعضهم البعض، لأن حينها لم يكن هناك موبيلات، وكانت الوسيلة تلفون المسرح فقط، لذا كان يحضر أحمد زكي، عرض والدي حتى يذهبا معا بعد العرض لقضاء سهرتهما معا».