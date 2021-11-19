المشدد 11 عامًا لبائع عثر معه على مواد مخدرة وسلاح ناري بمصر الجديدة

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أمس الخميس، بمعاقبة بائع بمحل ملابس، بالسجن المشدد لمدة 11 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر جوهر «الحشيش» بقصد الإتجار فيه، وسلاح ناري «فرد خرطوش» بغير ترخيص، و«ذخائر» مما تستخدم على السلاح الناري، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، عضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، حسين عبدالرؤوف نظمي، أمانة السر رجب شعبان، محمد علاء فرج.

تحقيقات النيابة العامة

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 11937 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «إسلام. أ» 26 عامًا، بائع بمحل ملابس، أحرز بقصد الإتجار جوهر «الحشيش» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش»، وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الوصف السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو ذخائرها، ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان، مكرر في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين.

تحريات الشرطة

وجاء في تحريات المباحث، أنه على آثر محاولة شراء مادة مخدرة من المتهم قدم له جوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على ذات المخدر، ومبلغ نقدي، وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخيرة، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ النقدي حصيلة تجارتهن والهاتف لتسهيل الأتصال بعملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

المعمل الكيماوي

أوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عدد سبع قطع وزنت (373.70) جرام تحوي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والسلاح الناري المضبوط عبارة عن «فرد خرطوش» بماسورة غير مششخنة عيار 12 مم، وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، وعدد خمس طلقات عيار 12 وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، ومما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان.