حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة مخدرات والترويج لها بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بطوخ بحبس 4 عاطلين، بتهمة ترويج المخدرات بدائرة المركز 4 أيام علي ذمة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها، لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

وكانت مباحث مركز طوخ، تمكنت من القبض على 4 عاطلين، في أثناء قيامهم بترويج المخدرات على عملائهم بقري مركز طوخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وحرزت المضبوطات.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بورود معلومات بترويج 4 مسجلين للمخدرات بقري أجهور وقلقشندة.

ودلت تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، بصحة المعلومات، وبإعداد كمين تمكن من القبض على "م . ن . ن"، 37 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري، التابعة لمركز طوخ، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالي 250 جرام، ومبلغ مالي 60 جنيها، وهاتف محمول.

كما ضبط "ع. ع. غ"، 20 سنة، عاطل، مقيم قرقشندة التابعة لمركز طوخ، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن 350 جرام، ومبلغ مالي 70 جنيها، وهاتف محمول، و"م .ن .ت"، 31 سنة، عاطل، مقيم أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالي 200 جرام، ومبلغ مالي 135 جنيها، وهاتف محمول، و"م. ش .س"، 23 عاما، عاطل، مقيم بكفر طحلة دائرة مركز بنها، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، تزن 190 جراما، ومبلغ مالي 45 جنيها، وهاتف محمول.