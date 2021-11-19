نائب أمريكي: خروج الشعب في 2013 لاختيار السيسي عودة للحياة الطبيعية

قال السياسي والنائب الأمريكي، ثيودور إي ديوتش، إنه في صيف عام 2013، خرج الشعب المصري مرة أخرى إلى الشوارع، للاحتجاج على الحكومة التي بالكاد تبلغ من العمر عاما واحدا، ما أدى إلى صعود وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت عبدالفتاح السيسي، وتوليه رئاسة الجمهورية.

وأضاف النائب الأمريكي، خلال الفيلم الوثائقي «التحدي.. شهادات بعيون الآخرين»، أنه بعد عام آخر من الانتقال والحكومة المؤقتة، تم انتخاب السيسي الذي يحظى باحترام طويل بالنسبة للكثيرين، وكان انتخابه بمثابة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتابع السياسي والنائب الأمريكي: «يبدو أن حكومة السيسي تتفهم الحاجة إلى إعادة الاستثمار الاقتصادي إلى مصر وتقوية الروابط الإقليمية للبلاد».

عرضت قناة «DMC» الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، والذي يحتوي على لقطات من ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة للشعب المصرى، وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013.

وعرض الفيلم الوثائقي، أيضا، لقطات عن كيف غطت وسائل الإعلام العالمية ثورة 30 يونيو، وكيف تحدثت عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشجاعته ووقوفه بجانب الشعب المصرى في ثورته.

وعرض الفيلم الوثائقى، «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، أبرز المعلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ مولده حتى رئاسته لمصر، وأبرز الإنجازات التي حققها.

وتضمن الفيلم الوثائقى أبرز التصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي يكشف من خلالها مدى حبه لمصر والشعب المصرى.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية، ضمن الفيلم الوثائقي «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش، سياسى ونائب أمريكي، خلال كلمته بإحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بأحد اللقاءات التلفزيونية الدولية.