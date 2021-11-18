انتصار السيسي: زوجة الأمير تشارلز أكدت حبها لمصر وسعادتها بزيارتها

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم، زوجة الأمير تشارلز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني مصر.

قرينة الرئيس: تحدثت مع دوقة كورنوال عن تمكين المرأة وخطوات تعزيزها

وأضافت قرينة الرئيس، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها، سواء داخل الحكومة أو البرلمان، وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية».

وتابعت: «كانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حبٍ لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة»، وأتمّت منشورها: «تمنياتي لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع في مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز».