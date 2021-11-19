قائد الشرطة السودانية: قواتتا جزء أصيل من الشعب

قال قائد الشرطة السودانية، الفريق أول حقوقي، خالد مهدي إبراهيم، إن الشرطة في بلاده تحمي المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «إبراهيم»، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، في عاصمة السودان «الخرطوم»، أن الشرطة جزء أصيل من الشعب وتقوم بوظيفة من وظائف الدولة في حفظ أمنه وممتلكاته وتقديم الخدمات للجمهور وتعمل على إنفاذ العدالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وأكد قائد الشرطة، أن قواته تعمل بمهنية عالية، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل على حماية مؤسسات الدولة الخاصة والعامة والمواقع الخطرة من محطات وقود وغيرها.

رئيس هيئة الخدمات: الشرطة السودانية جزء من ثورة ديسمبر المجيدة

بدوره، أشار رئيس هيئة الخدمات والتوجيه الفريق شرطة حقوقي إدريس سليمان إدريس، إلى أن الإعلام شريك أساسي، وأن الشرطة السودانية جزء من ثورة ديسمبر المجيدة، وأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع، مضيفا أن الشرطة همها حماية الوطن والمواطن.

وكان القائد العام لـ الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، شدد، الثلاثاء الماضي، على تمسكه بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «البرهان»، إلى حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة السودانية، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى، مؤكدا خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية «مولي في»، حرصه على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بـ السودان، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو من العام بعد القادم 2023.

وجدد القائد العام لـ الجيش السوداني، عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة، واستعداده وانفتاحه لقيادة حوار دون شروط، يفضي للاستقرار والتنمية.