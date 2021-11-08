الجامعة العربية: لمسنا مرونة كبيرة بين طرفي الأزمة في السودان

اختتم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس وفد الجامعة إلى السودان، أمس الأحد، زيارته إلى الخرطوم التي استغرقت يومين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الجامعة العربية في بيان، إن السفير زكي، عقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات، أبرزها لقاؤه مع القائد العام لـ الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والدكتور عبدالله حمدوك، لبحث تطورات الأزمة، وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

وأضافت الجامعة العربية، أن الأمين العام المساعد، نقل إلى «البرهان»، رسالة شفهية من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ الجامعة العربية، مفادها دعم الجامعة لـ المسيرة الانتقالية في السودان، ولمبادئ حل الخلاف عن طريق الحوار، وأهمية استمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

من جانبه، قال السفير حسام زكي، أمس الأحد، إن هناك أرضية مشتركة في الحوار مع أطراف الأزمة، مضيفا في اتصال مع قناة «العربية» الإخبارية: «لمسنا مرونة كبيرة بين طرفي الأزمة في السودان».

البرهان يشيد بـ دور الجامعة العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية

وكان القائد العام لـ الجيش السوداني، أكد أمس الأحد، التزام القوات المسلحة التام بـ التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب.

وأشاد «البرهان»، بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.

من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مساء أمس الأحد، إن قرارات «البرهان» جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب، مضيفا في كلمة مسجلة، إنه يكرر الالتزام بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد، وفقا لما ذكرته «العربية».