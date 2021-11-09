السيسي: نأمل في تخطي السودان صعوباته الراهنة وتحقيق الرفاهية لشعبه

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمنياته ودعمه الكامل للسودان الشقيق، في تخطي الصعوبات الراهنة التي تواجهه، وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعبه العظيم، وذلك خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليا بالقاهرة.

السيسي: أرجو أن يصبح المنتدى انطلاقة واستكمالا لتعاوننا العربي المشترك

واختتم السيسي كلمته، بتوجيه رسالة للأعضاء الحاضرين: «أنتم أمام يوم من العمل الشاق الذي أرجو الله تعالى لكم فيه كل التوفيق والسداد، وأن يكون انطلاقة واستكمالًا لتعاوننا المشترك، بما فيه صالح أمتنا العربية وشعوبنا، راجيًا منكم إبلاغ أشقائي قادة دولكم الشقيقة، أسمى آيات تحياتي وتقديري واحترامي لشخصهم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».