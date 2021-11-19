العثور على جثث في المكسيك.. وانفجار بالقرب من قاعدة عسكرية كندية

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث أبرزها عثور السلطات في المكسيك على 10 جثث، فيما شهدت كندا، انفجارا في مبنى مهجور بجوار قاعدة عسكرية مخصصة للبحث والإنقاذ، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم حالة واحدة حرجة.

وعثرت السلطات في المكسيك، على 10 جثث في منطقة كواوتيموك بولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك، لأشخاص سقطوا ضحايا لجريمة قتل جماعي، وقالت «لجنة السلام والأمن»، إن 9 جثث كانت معلقة على جسر أعلى الطريق الفيدرالي للسيارات، والجثة العاشرة تم العثور عليها بالطريق.

المكسيك تسجل نحو 25.4 ألف جريمة قتل

وسجلت المكسيك، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2021، نحو 25.4 ألف جريمة قتل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي كندا، أصيب 10 أشخاص بينهم حالة واحدة خطرة، جراء انفجارا وقع في مبنى مهجور بجوار قاعدة «كوموكس»، العسكرية الكندية المخصصة للبحث والإنقاذ، كما تسبب الانفجار في تساقط حطام وتطاير صور عن جدران صالة بمطار «كوموكس فالي».

وقال متحدث باسم القاعدة، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب الغاز الطبيعي، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية»، الإخبارية العراقية.

من جانبه، أكد موقع «سي بي سي كندا»، أن العديد من سيارات الإسعاف، بما في ذلك سيارة إسعاف جوية هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

تخفيف حكم إعدام قاتل في الولايات المتحدة الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، قرر كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما، جنوب وسط البلاد، تخفيف حكم الإعدام على «جوليوس جونز»، البالغ من العمر 41 عامًا، كان من المقرر إعدامه بعد إدانته بجريمة قتل، وأثارت قضيته غضبا شعبيا واسعا.

وقال ستيت، إنه بعد دراسة ومراجعة المواد التي قدمتها جميع أطراف هذه القضية، قررت تخفيف عقوبة جونز إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وكان القضاء الأمريكي، حكم على جونز بالإعدام في عام 2002 بتهمة قتل رجل الأعمال بول هاول عام 1999، فيما ادعى جونز أنه تعرض للتمييز أثناء محاكمته نظرا لأنه من أصول إفريقية، وأن الجاني الحقيقي هو الذي اتهمه وأن محاميه الأول دافع عنه بشكل سيئ.

وكان أكثر من 6.5 مليون شخص، وقعوا في وقت سابق، على عريضة تطالب ستيت بوقف الإعدام، كما خرج مئات من تلاميذ المدارس من الفصل في الولاية، أمس الاول الأربعاء في محاولة للضغط على الحاكم.

عربيا، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اعتقال المنسق العام لـ «ولايتي كركوك والأنبار» في تنظيم «داعش» الإرهابي بعملية استخباراتية في مدينة الفلوجة ب‍ـ الأنبار.

وفي سياق أزمة الهجرة، دعت فرنسا، لى مواصلة الضغط على بيلاروسيا ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو على خلفية أزمة المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي.

إزالة 13235 كيلومترا مربعا من الأمازون من أغسطس 2020 حتى يوليو 2021

وفي البرازيل، كشف تقرير للحكومة، أن إزالة غابات الأمازون المطيرة قفزت 22% خلال عام في أعلى مستوى منذ عام 2006، ما ينفي تأكيدات رئيس البلاد جايير بولسونارو الحد من الاستغلال الجائر للغابات.

وقامت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية، بتسجيل إزالة 13235 كيلومترا مربعا من الأمازون «مساحة تزيد 17 مرة تقريبا عن مساحة نيويورك الامريكية» في بياناتها من أغسطس 2020 وحتى يوليو 2021.