«كفر الشيخ» تحذر الأهالي من موجة الطقس السيئ: «متلمسوش أعمدة الكهرباء»

أطلقت الوحدات المحلية المختلفة بمحافظة كفر الشيخ تحذيرات للأهالي أثناء فترة سقوط الأمطار، حفاظا على سلامتهم خلال أيام موجة الطقس السيئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، وتبعها قرار محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، بتعطيل الدراسة غدا السبت بجميع مدارس المحافظة، حفاظا على حياة الطلاب.

نصائح بعدم الخروج من المنازل في حالة الطقس السيئ

وناشدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، في بيان لها قبل قليل، الأهالي بالابتعاد عن المحولات الكهربائية وعدم النزول للشوارع إلا للضرورة، فضلا عن تحذير المزارعين من الخروج والتواجد في الأراضي الزراعية وقت حدوث الرعد تجنبا للصعق كما حدث في بعض الحالات العام الماضي، مطالبة الموطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة.

فيما ناشد مجلس مدينة بلطيم، الأهالي، بالتزام المنازل وعدم خروج الأطفال إلا للضرورة القصوى، في الأيام التي أعلنت فيها هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غزيرة، فضلا عن سرعة الإبلاغ حال حدوث أي طارئ، مشيرة إلى انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لتلقي شكاوى الأهالي.

عدم الاقتراب من الأجسام المعدنية

وفي دسوق، أهابت الوحدة المحلية، بالمواطنين توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار ووجود البرق والرعد، بعدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، أو الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، كما طالبت بعدم لمس أعمدة الإنارة العامة، «متلمسوش أعمدة الكهرباء أثناء فترة سقوط الأمطار»، وذلك تجنبا لحدوث أي خطر.

محافظة كفر الشيخ تناشد المواطنين تجنب القيادة على الطريق

بينما ناشدت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بتجنب القيادة على الطريق إلا في حالة الضرورة مع تجنب السرعة الزائدة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ولافتات الإعلانات والمحولات الكهربائية، والتأكد من غلق النوافذ، واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير، وتجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترة الأمطار، والابتعاد عن المجاري ونهر النيل بسبب شدة الرياح والأمطار الغزيرة، كما ناشدت الأهالي بالابتعاد عن أسطح المنازل.