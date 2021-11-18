عاجل.. تعطيل الدراسة السبت والأحد في 5 محافظات بسبب الطقس السيئ

قرر محافظو 5 محافظات هي: البحيرة، والإسكندرية، ودمياط، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة، بينما قرر البعض منهم تعطيلها الأحد أيضا، فيما رأى البعض تقييم الموقف مرة أخرى يوم السبت واتخاذ القرار المناسب.

تعطيل الدراسة السبت والأحد في دمياط

وقررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة السبت والأحد المقبلين لسوء الأحوال الجوية، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

تعطيل الدراسة في مطروح من السبت

وفي السياق ذاته، قرر خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة بداية من السبت المقبل حتى إشعار آخر، حيث تعود الدراسة مع تحسن الأحوال الجوية في المحافظة، نظرًا لتوقعات بسقوط أمطار غزيرة على المحافظة.

تعطيل الدراسة في البحيرة السبت فقط

كما قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، 20 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية السبت فقط

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل 20 من نوفمبر الجاري فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر.

تعطيل الدراسة في كفر الشيخ السبت

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، الموافق 20 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفة مبدئية، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.