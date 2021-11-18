تعطيل الدراسة بالدقهلية السبت بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت محافظة الدقهلية، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، الموافق 20 من نوفمبر 2021، فقط للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار.

ويُستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات، وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية.

بيان للمحافظة بتعطيل الدراسة

وذكر بيان المحافظة «نظرا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد، قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن يكون السبت 20 نوفمبر2021، إجازة للطلاب في مراحل التعليم دون الجامعي، وذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائنا».

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة، اعتبارا من اليوم حتى انتهاء فصل الشتاء، وذلك بناءا على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

استعدادات الدقهلية للأمطار

وشدد بيان المحافظة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع أهمية متابعة تطهير كل بلاعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، وكذلك التأكد من جاهزية معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات، للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل والفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة، والتنسيق أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأي معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.

ووجه بيان المحافظة بقيام مسؤولي الكهرباء بالتأكد من سلامة جميع أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها، حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه إلى المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار.