7 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدًا السبت بسبب الأحوال الجوية

أصدرت 7 محافظات على مستوى الجمهورية، قرارات بتعطيل الدراسة خلال يومي السبت والأحد القادمين، كإجراء احترازي نظراً للبيان التحذيري الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعدما حذرت الهيئة من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وأنه اعتبارا من غد السبت ستشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تصل لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات مئوية.

وأصدر محافظو شمال سيناء والبحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، ومطروح، قراراتهم بـ تعطيل الدراسة غدا السبت، بعد إعلان الأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة والتنويه إلى سقوط أمطار غزيرة، بينما قررت بعض المحافظات تعطيلها الأحد أيضا، فيما رأى البعض تقييم الموقف مرة أخرى يوم السبت واتخاذ القرار المناسب.

الطقس في الاسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تسقط الأمطار على الإسكندرية وستكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

الطقس في كفر الشيخ

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين، على كفر الشيخ.

الطقس في البحيرة

كما توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على البحيرة يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

الطقس في دمياط

وتوقع خبراء الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على دمياط خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

الطقس في مرسى مطروح

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مرسى مطروح، خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

الطقس في الدقهلية

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على محافظة الدقهلية، خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

الطقس شمال سيناء

وتتعرض محافظة شمال سيناء لموجة أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة، بعدما تعرضت أمس لأمطار كبيرة لمدة ساعتين على الأقل بمدينة العريش، أغرقت كل الشوارع وتراكمت المياة في شوارع المدينة قبل أن تقوم سيارات الكسح التابعة لشركة المياه ومجلس المدينة بشفط المياه الراكدة من نهر الطريق.