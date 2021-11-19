الصحة العالمية تحذر من سرطان عنق الرحم: هؤلاء النساء أكثر عرضة للإصابة به

حذرت الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى السيدات، وكذلك عدد أسباب وأعراض الإصابة بهذا السرطان، ويعد سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خلايا عنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحِم المتصل بالمهبل، وتعد العدوى المنقولة جنسيًا، سببا في معظم حالات سرطان عنق الرحم.

أعراض سرطان عنق الرحم

أوضحت الصحة العالمية أسباب الإصابة بسرطان الرحم تتمثل في وجود نزيف غير منتظم أو متلاحق، مع ظهور بعد الأعراض في المراحل المتقدمة وجود نزيف بصورة دائمة في سرطان الرحم ولابد من وجود الرعاية الصحية في القريب العاجل.

حشد من المشاهير وزوجات الرؤساء والناجيات من مرض السرطان

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى حشد من المشاهير وزوجات الرؤساء والناجيات من مرض السرطان والمنظمات الصحية والمجتمعية، لزيادة الوعي وحشد الجهود، بعد عام واحد من إطلاق وكالة الأمم المتحدة لمبادرة عالمية تاريخية بشأن القضاء على سرطان عنق الرحم.

النساء والمراهقات في أفقر البلدان محرومات من مرافق الفحص السريري

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى إن النساء والمراهقات في أفقر البلدان محرومات من مرافق الفحص السريري ولقاحات فيروس الورم الحليمي البشري والعلاجات «التي تعتبرها المقيمات في المناطق الغنية أمرًا مفروغًا منه»، على الرغم أن خطر الإصابة بالمرض يزيد ست أضعاف بالنسبة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، فالكثير منهن لا يحصلن على التطعيم أو الفحوصات.

أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

- النشاط الجنسي المبكر

إن ممارسة الجنس في سن مبكرة يزيد من خطورة الإصابة بفيروس الورم سرطان الرحم.

- أنواع العدوى الأخرى المنقولة جنسيًا

من أنواع الإصابة بأنواع أخرى من العدوى المنقولة جنسيًا مثل داء المتدثرة، والسيلان، وداء الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري تزيد من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

- ضعف الجهاز المناعي

قد تزداد احتمالية إصابتك بسرطان عنق الرحم إذا كان لديك ضعف في الجهاز المناعي بسبب حالة صحية أخرى، وإذا كنتِ مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.