الصحة العالمية: جائحة كورونا ساهمت في انتشار ميكروبات الأدوية

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مشكلة ميكروبات الأدوية التي تعاني كل البلدان منها، وخاصة دول الإقليم المتوسط مشكلة شائكة، مشيرة إلى زيادتها خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، ما زاد من ارتفاع عدد الميكروبات المستخدمة في كل المجالات.

دعوة للتزين باللون الأزرق للحد من انتشار ميكروبات الأدوية

وطالبت مها طلعت، خلال مؤتمر صحفي عن بعد لمنظمة الصحة العالمية، جميع المؤسسات في القطاع العام والخاص في كل البلدان، بالتزين باللون الأزرق للحد من هذه الظاهرة، ومقاومة ميكروبات الأدوية المستخدمة في القطاع البشري والحيواني والسمكي، تسليط الضوء على الجهود اللازمة لنشر الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وطرق السيطرة عليها.

العالم يعاني للعام الثاني على التوالي من ارتفاع ميكروبات الأدوية

وقال الدكتور رشيد بوغيدور، الممثل الإقليمي الفرعي لشمال إفريقيا، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إن العالم يعاني للعام الثاني على التوالي من ارتفاع ميكروبات الأدوية المستخدمة والتي زادت معدلاتها خلال الجائحة والتي تسبب في العديد من التأثيرات على المستوي الأنساني والحيواني والزراعي.

وأوضح بوغيدور، أن هناك العديد من الخطوزات التي سوف تتأخذها المنظمة العالمية لصحة الحيوان لمقاومة الميكروبات للحفاظ على الثروة الحيوانية ووضع خطة شاملة مع منظمة الصحة العالمية بجانب مساهمة شركات القاطع الخاص والعام لمقاومة والحد المتزايد من استخدام الميكروبات.

وناشد بوغيدرو، جميع الجهات وخاصة المكتب الأفريقي في تنفيذ الخطط والعمل على الحد من استهلاك الأدوية التي تعدد سببا مباشرا للميكروبات التي يمكن أن تسبب العديد من الأعراض الجانبية على صحة الحيوان والإنسان.

وأوضح أن هناك ثلاث طرق لمنظمة الحيوان تعكمل عليهم للحد والتعالم مع ظاهرة الميكروبات والتي تمثلت في«الاستفادة من الخبرات البشرية، الاهتمام بالأبحاث العلمية، دعوة للقطاع العام والخاص لتضامن مع منظمة الحيوان لتجنب انتشار من الميكروبات».

هنا أفراط في استخدام الأدوية في الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية

وقالت الدكتورة فريدريكا ماين، كبيرة مسؤولي تنمية الثروة الحيوانية، مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الأفراط في استخدام الأدوية في الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية وهذه الأدوية تترك بعض الكائنات الدقيقة التي تسبب العديد من الأمراض عند استخدام الإنسان لمنتجات الثروة الحيوانية او النباتية.

وأضافت فريدريكا، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي عن بعد لمنظمة الصحة العالمية، في احتفالية «إطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات» والعواقب الخطيرة لمقاومة مضادات الميكروبات وعلاقتها «بكوفيد-19»، أن منظمة الأغذية لاحظت ارتفاع في استخدام الأدوية في المحاصيل الغذائية منذ انتشار الجائحة.

دعوة كل الحكومات للحد من استخدام الأدوية في إنتاج المحاصيل الزراعية

وأكدت فريدريكا، أن منظمة مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا سوف يدعو كافة الحكومات للحد من استخدام الأدوية في إنتاج المحاصيل الزراعية لتجنب وصول أي ميكروبات للإنسان، والتعاون مع القطاع الزراعي والغذائي والمالي.