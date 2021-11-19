«خيرية أحمد».. محطات فنية حافلة في حياة نجمة «ساعة لقلبك»

حفرت أدوارها الفنية اسمها في عقول مشاهديها، كانت بمثابة أيقونة ورمز للكوميديا إلى أن رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 19 نوفمبر، تاركة تاريخا حافلا من الأعمال الفنية، لتظل الفنانة الكبيرة خيرية أحمد حاضرة في ذهن الجمهور بسبب الأدوار التي جسدتها وبرعت في أدائها وأهمها «ساعة لقلبك».

«سمية».. اسمها الحقيقي

برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، عرض تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خيرية أحمد.. محطات فنية في حياة نجمة ساعة لقلبك»، حيث ولدت الفنانة الراحلة في 15 أبريل عام 1937 باسم «سمية أحمد إبراهيم»، في القاهرة، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد.

البداية.. تقديم البرامج

بدأت خيرية أحمد مشوارها الفني كمقدمة برامج ثم اتجهت إلى التمثيل في مطلع خمسينات القرن الماضي، لكنها لم تلفت الأنظار بسبب آدائها أدوارا صغيرة جدا، معظمها كان صامتا، وقدمت برنامج ساعة قلبك، ثم انضمت إلى الفرقة المسرحية «ساعة لقلبك»، ثم فرقة اسماعيل ياسين، وتنقلت بين الفرق المسرحية أبرزها فرق «أمين الريحاني وأمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية».

الأعمال المسرحية

التحقت الفنانة الراحلة بالمسرح الكوميدي في الستينيات بفرقة «تلفزيون»، وعملت في مسرحيات عدة من بينها «ممنوع الستات، العبيط، أختي سيمحة، نمرة 2 يكسب، وسفاح رغم أنفه»، كذلك قدمت مسرحيات كثيرة أمام الفنان محمد عوض، من بينها «الطرطور وطبق سلطة وكلام رجالة ونقطة الضعف ومهرجان الحرامية والقصرين».

ولم تتوقف مسيرتها عند المسرح والسينما لتتألق في الدراما، حيث مزجت في أعمالها الفنية بين الكوميديا والتراجيديا وبرعت في أعمال فنية بارزة منها «الحقيقة والسراب وحدائق الشيطان» وغيرها.