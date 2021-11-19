«تعليم الكبار» بمطروح: انتهاء الأمية في واحة أم الصغير خلال شهر

أعلن عادل مسلم، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة مطروح، عن القضاء على الأمية في واحة جارة أم الصغير، أقدم واحة مصرية، خلال شهر من الآن، وقرية أغورمي بسيوة خلال 6 أشهر، والانتهاء من الأمية في مركز ومدينة سيوة كلها خلال عامين، وهو ما ينتج عنه إعلان سيوة خالية تماما من الأمية كأول مركز على مستوى مطروح من المراكز الثمانية في نطاق المحافظة.

خطة محو الأمية في سيوة والجارة

وشهد مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة، اليوم الجمعة، انعقاد اجتماع بقاعة مجلس المدينة، برئاسة محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، وحضور عادل عبدالمنعم مسلم، مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، وأحمد علي، سكرتير المجلس، وعثمان عبدالخالق، مدير عام التضامن الاجتماعي بسيوة، والشيخ محمد منصور، مدير عام إدارة أوقاف سيوة.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة، على الخطة الطموحة التي وضعها جهاز محو الأمية بمحافظة مطروح لمركز سيوة وواحة الجارة أم الصغير، خلال الفترة المقبلة بهدف القضاء نهائيا على الأمية، وحث المتواجدين على تنشيط فصول دورة يناير وفتح فصول جديدة لدورة أبريل المقبلة.

فتح فصول للمرأة السيوية تديرها فتيات المناطق

وناقش مدير عام محو الأمية بمطروح مع رئيس مركز ومدينة سيوة والحضور، خطة محو الأمية في سيوة، وإزالة أي معوقات تخص المرأة مع فتح فصول محو الأمية عن طريق إحدى بنات كل منطقة، مع متابعة الفصل عن طريق إحدى موظفات محو الأمية، على أن تتولى موظفات محو الأمية الإشراف على الامتحانات تماشيا مع العادات والتقاليد، وحث المتواجدين على فتح فصول محو الأمية بسيوة بمكافآت مجزية.

وأكد مدير عام محو الأمية بمطروح، على اتصال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال الاجتماع، وشكره لمحو الأمية ووعده بتكريم المدرسين ورؤساء القرى الأفضل إنجازا والأكثر عدد نجاحا بالفصول، كما قدم تعازيه لأهالي المتوفين في حادثي السير الذين وقعا أمس الخميس على طريق «مطروح - سيوة».