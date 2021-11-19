حصاد الزراعة فى أسبوع: توزيع 5 أطنان تقاوي قمح ودورات تدريبية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الأنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 65، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

الملخص الأسبوعي لجهود وزارة الزراعة

وأشار الملخص الأسبوعي للوزارة، إلى المؤتمر الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، بحضور النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، للإعلان عن عددا من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة، وذلك في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة.

وزير الزراعة يستقبل محافظ الوادي الجديد

وخلال هذا الاسبوع، استقبل وزير الزراعة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحث معه كيفية النهوض بصناعة الحرير وتعميم التجربة بمراكز المحافظة، التعاون مع مركز البحوث الزراعية، كما عقد اجتماعا مع اللجنة العليا للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية، واتحاد منتجي الدواجن، لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كافة جوانبها.

كما ترأس الوزير أول اجتماع للمجلس الأعلى للمركز القومي للأوبئة البيطرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء المركز، ووجه السيد القصير، التهنئة للعاملين في مركز بحوث الصحراء بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه كأول مركز متخصص في المنطقة لأبحاث الصحراء، وأشاد بجهود باحثي المركز في خدمة الزراعة المصرية.

اعتماد 363 مليون جنيه من مشروع «البتلو» لشباب لخريجين

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 363 مليون جنيه جديدة لعدد 2021 مستفيدا من صغار المربين، وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (24730) رأسا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كذلك تم الإعلان عن تحصين أكثر من 345 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، خلال اليوم الأول من الحملة والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية 6 قوافل بيطرية لعدد 6 قرى بمحافظة سوهاج، بالمجان، لخدمة المربين بها، في اطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كذلك من المقرر انطلاق 12 قافلة بيطرية إلى محافظتي الأقصر وأسوان لزيارة 12 قرية.

وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت التابعة لها، حيث بدأت الوزارة في اتخاذ هذا الاجراء.

وخلال هذا الاسبوع، افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أول اجتماع إفريقي عربي للنهوض بصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية بالمنطقة، بمشاركة مديري الجهات المعنية بإنتاج اللقاحات البيطرية في إفريقيا، والمنطقة العربية من 12 دولة، كما وزع مركز بحوث الصحراء 5 طن من تقاوي القمح صنف جيزة 171 على المزارعين بمحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار الدور التنموي الذي تقوم به وزارة الزراعة، لدمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة.

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، اجتياز تجديد الإعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS، وذلك للعام السادس والعشرون على التوالي، كما بلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 5000 عينة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، كما أعلنت الدكتورة أميرة الحنفي مدير معمل أبحاث الثروة السمكية، اختتام البرنامج التدريبي «جودة المياه في المزارع السمكية»، والذي نظمه المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، في إطار الدور التدريبي والإرشادي للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية.

كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبي حول «المبيدات ما لها وما عليها»، بقاعة مركز البحوث الزراعية الرئيسية، حيث تناول البرنامج العديد من الموضوعات التي تدور حول المبيدات وميكانيكية فعلها داخل خلية الفطر، كما نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بعنوان «الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش»، بمقر المعمل بالجيزة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال هذا الأسبوع أيضا طرحت هيئة الإصلاح الزراعي اللحوم البلدي في منافذها بسعر 110 جنيهات للكيلو، وذلك في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: «الزراعة في مصر»، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.