«الزراعة» تطرح لحوما بلدية بـ115 جنيها للكيلو لأهالي المنيا

قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنّه في إطار استمرارية توفير اللحوم البلدية من خلال مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، وبتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، جرى توفير اللحوم البلدية من مزارع الإصلاح الزراعي لمركزي مدينة المنيا بقرية البرجاية ومركز مدينة مطاي للمواطنين والفلاحين، بسعر 115 جنيها للكيلو.

يأتي ذلك بحسب بيان، بتوجيهات وزارة الزراعة، لمكافحة الاحتكار والاستغلال برفع الأسعار، حيث تستمر الهيئة في طرح ما يتوفر لها من رؤوس ماشية في منافذ وزارة الزراعة كافة.