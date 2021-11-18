الزراعة تعتمد 363 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو ضمن «حياة كريمة»

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأنّ مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد 363 مليونا و315 ألف جنيه، لـ2,021 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية (24,730) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

4.6 مليار جنيه لتربية وتسمين 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة

وأضاف الصياد بحسب بيان، أنّ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 6,4 مليار جنيه لنحو 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

من جانبه، قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنّه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لا يلزم المتقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط، ويكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري)، أو من يمثلهم بالمحافظات، للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

تذليل العقبات أمام المربين

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلي والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنّه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع البنك الزراعي أو البنك الأهلي والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتساب (01558626681- 01558626682).