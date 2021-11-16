عاجل.. محمد طارق خلفا للنائب الراحل أحمد زيدان في مجلس النواب

يحل محمد طارق على السيد محمد صالح، خلفا لـ النائب احمد زيدان الذي وافته المنية اليوم، وذلك على مقعد في مجلس النواب، الذي خلا بوفاة النائب أحمد زيدان، حيث كان محمد طارق الاحتياطي له بالقائمة.

ونصت المادة (25) من قانون مجلس النواب، على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وكان عدد من النواب، أعلنوا وفاة النائب أحمد زيدان، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إعلان تشييع جثمانه غدا من مسجد الفتاح ودفنه في مقابر العائلة، ونظم أهالي شبرا عزاء شعبيا للنائب أمام منزله.

نعي النائب الراحل أحمد زيدان

وقال عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالي والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان».

وفاة النائب أحمد زيدان بعد صراع مع المرض

وقال درويش في تدوينته ناعيا النائب أحمد زيدان: «أشهد الله أنّه كان دمث الخلق محبوبا بين الناس، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، أسألكم الدعاء».

حزن برلماني على وفاة النائب أحمد زيدان

وأصيب الوسط البرلماني بصدمة كبير بعد خبر وفاة النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، والذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ونشرت أسرة «زيدان» في 7 يوليو الماضي، أخبارا عن دخول الفقيد إلى الرعاية الصحية بأحد مستشفيات القاهرة، بعد أزمة صحية مر بها في أيامه الأخيرة.

وكان شقيق النائب أحمد زيدان قال في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن شقيقه يمر بأزمة صحية، ونقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بالمستشفى القبطي، ويتنظرون تقرير الطبيب عن حالته، وطلب حينها الدعاء له قائلا: «ادعو له ربنا يقومه بالسلامة هو محتاج دعواتكم».