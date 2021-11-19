رئيسة الاتحاد الفيدرالي الروسي: مصر شريك استراتيجي لروسيا دوليا وإقليميا

استقبلت فالنتينا ماتفينكا، رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد البرلماني المرافق لسيادته، بمقر الاتحاد الفيدرالي بموسكو، حيث رحبت به في موسكو، وأشارت إلى عمق العلاقات المصرية الروسية وترابطها والتي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، في ضوء أن مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط، وكانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لروسيا في الشؤون الدولية والإقليمية.

مشروعات التعاون المشتركة

كما أشادت بمشروعات التعاون المشتركة خاصة مشروع الضبعة النووي الذي وفر الكهرباء لمصر ولتتصدير للخارج، ومشروع المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس.

كما أشارت إلى تطلع روسيا لتعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم العلاقات المصرية الروسية وبما يعكس مكانة البلدين.

لاسيما مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلاقته القوية مع الرئيس بوتين وبالنظر إلى أن حجم التبادل التجاري سنة 2020 لم يتجاوز خمسة مليارات دولار في حين يجب أن يكون أكثر من ذلك بكثير لما يملكه البلدان من مقومات إنتاج ضخمة.

وأشارت إلى التعاون في مجال التعليم العالي في كثير من التخصصات. وأعربت عن سعادتها بقرار مجلس الشيوخ المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع مجلس الاتحاد الروسي، وتمنت تفعيلها وتعزيز اللقاءات بين أعضاء البرلمانين بما يخدم الدولتين.

وقالت إنها ترسل تهانيها بعيد الميلاد القادم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المحترم وتتمنى له الصحة في العام الجديد.

عمق العلاقات المصرية الروسية

من حانبه أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على عمق العلاقات المصرية الروسية وتجذرها في التاريخ وأكبر مثال على هذا التعاون مشروع السد العالي الذي مثل رمزا للتعاون المصري الروسي، والذي تجدد بمشروع الضبعة العملاق.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في روسيا، والتي شارك في مراقبتها وفد من مجلس الشيوخ المصري، وأيضا أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى تطلعه لفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يتماشى مع التطورات السريعة والحديثة التي تجرى على أرض مصر، وعبر أيضا عن سعادته البالغة لاستئناف حركة الطيران بين البلدين وتطلعه إلى زيادة إعداد السائحين الروسيين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها دعت السيدة فالنتينا ماتفينكا، السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة روسيا على رأس وفد برلماني خلال النصف الأول من العام المقبل وتطلعها للتعاون بين اللجان البرلمانية في البلدين بما يخدم مصالح الدولتين، وخاصة على مستوى مشروعات واتفاقيات التعاون المشترك.

كما أشادت بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيسي في دعم عقد قمة روسيا إفريقيا، السابق، وتطلعها إلى نفس الدور في القمة المقبلة، وفي نهاية اللقاء وجه السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدعوة للسيدة فالنتينا ماتفينكا لزيارة مجلس الشيوخ المصري في أقرب فرصة ممكنة، وتبادل رئيسا المجلسين الهدايا التدكارية وإقامة مادبة عشاء.