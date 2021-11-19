موعد عرض حدوتة مريم من مسلسل زي القمر والقنوات الناقلة

يبحث قطاع كبير من الجماهير عن موعد عرض الحكاية الجديدة من مسلسل زي القمر التي تحمل عنوان «مريم»، للطفلة ريم عبد القادر، والتي من المقرر بداية عرض حلقاتها غدًا السبت.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر مريم

تُعرض حكاية مريم عبر شاشة قناة CBC من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا، على أن الإعادة الأولى للحلقة الساعة الثانية والنصف فجرًا، والإعادة الثانية الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالي، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساءً.

الفكرة العامة لحدوته مريم

تدور أحداث الحدوتة في إطار الـ5 حلقات حول طفلة تعيش في دار لرعاية الأيتام، ويسلط المسلسل الضوء على المواقف التي يتعرضون لها داخل دار الأيتام، وكشفت الفنانة سلوى عثمان في تصريح سابق لـ «الوطن» تجسيدها دور إحدى مشرفات دار الأيتام.

أبطال حدوتة مريم

حدوتة مريم هي الحكاية الحادية عشر من مسلسل زي القمر، وهي من بطولة الطفلة ريم عبد القادر، رشا المهدي، إسلام حافظ، وعفاف شعيب، وسلوى عثمان، وعدد أخر من النجوم، من تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام.

حكايات مسلسل زي القمر

وعرضت حتى الآن عشر حكايات من مسلسل «زي القمر» الموسم الثاني وهي: حكاية «أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقي، وحكاية «حته من القمر» بطولة لقاء الخميسي، وحكاية «فوتوشوب» بطولة محمد مهران، وملك قورة، وحكاية «عقبال عوضك» بطولة مي كساب، وحكاية «إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر.

وكذلك حكاية «واحد في المية» بطولة صابرين، وحكاية «أنا قبلت» بطولة أيتن عامر، وحكاية «غالية» بطولة درة، وحكاية «مش مبسوطة» بطولة بشرى، وحكاية «اللي خلف مامتش» بطولة سوسن بدر.