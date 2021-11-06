موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية «أم العيال» والقنوات الناقلة اليوم

ينتظر الجمهور عرض الحدوتة الجديدة من مسلسل زي القمر بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي بعدما تمكن البرومو من جذب الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستعرض «الوطن» موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية أم العيال والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل زي القمر

حيث سيكون موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية أم العيال والقنوات الناقلة، مساء اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة cbc وسيعرض حتى يوم الأربعاء المقبل حيث إنها تتكون من 5 حلقات متتالية.

أما عن مواعيد الإعادة الخاصة بحكاية أم العيال فستكون في تمام الساعة 2 ونصف فجر اليوم، وعن موعد الإعادة الثاني فيكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الأحد وذلك على شاشة قناة cbc.

تفاصيل حكاية أم العيال

حكاية أم العيال هي من بطولة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ورضوى جودة ومصطفي منصور وعدد من الفنانين وهى من تأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

وتدور فكرة الحكاية حول رانيا فريد شوقي وهى زوجة بسيطة متزوجة من أحمد وفيق ولديها 7 أبناء وخلال الأحداث تتولى هي مسؤولية المنزل وتنفق على أبنائها وزوجها الذي تواجها معه مشكلات عدّة.

يذكر أن حكاية أم العيال هي واحد من حكايات مسلسل زي القمر والذي عرض منه أكثر من حكاية حتى الآن من بينهم «إن كبر ابنك» لوفاء عامر و«عقبال عوضك» لمى كساب و«مش مبسوطة» لداليا مصطفي وبشرى وغيرهما.

كما تستعد الفنانة رانيا فريد شوقي، خلال هذه الفترة، لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة والتي تشارك فيه بجانب سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونرمين الفقي وكارولين عزمي وميدو عادل وديانا هشام وعدد من الفنانين.