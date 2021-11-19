تفاصيل قتل عامل طعنا على يد شاب في الجيزة: فوجئ بوالدته في حضن عشيقها

اعتاد على كتم غيظه كلما لاحظ الهمز واللمز بين جيرانه من الشباب خلال الحديث عن والدته، راودته الشكوك بشأن سلوك والدته، ضاق صدره بما يقولون خاصة وأنه لا يملك دليلا يواجه به والدته حول تلك الجرائم الأخلاقية، فكل ما يتردد مجرد أقاويل على ألسنة بعض الجيران، ظل الشاب تلك الحالة مشتت الذهن لا يستطيع مواجهة والدته بما يسمعه أو حتى التلميح أمام والده الذي يقضي أغلب ساعات يومه في عمله الشاق بإحدى المهن الحرة.

الزوجة والعشيق

عاد «علي»، الشاب العشريني ذات يوم من عمله في غير وقته المعتاد وعند دخوله المنزل، شعر بوجود أصوات غريبة تخرج من غرفة نوم والدته، جُن جنون الشاب، ولم تمر سوى دقيقة أو دقيقتين على حديثه مع والده عبر المحمول، حتى عرف أنه لا يزال في عمله، فأسرع الشاب نحو غرفة نوم والدته ليفاجئ بوجود العشيق، ودون تردد سدد له عدة طعنات فسقط على الأرض غارقًا في دمائه بينما فرت والدته هاربة إلى منزل أسرتها.

جثة العشيق

اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا من والد الشاب، أكد فيه تلقيه اتصالًا هاتفيا من نجله أخبره أنه عقب عودته إلى المنزل شاهد رجلًا مع والدته في غرفة نومها، فقتله، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة ونُقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم لتشريحها لبيان أسباب الوفاة رسميًا وموافاة النيابة العامة بنتائج ما أسفرت عنه نتائج تقرير الصفة التشريحية، وألقي القبض على االمتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا لشرفه.

القبض على والدة الشاب

ألقت المباحث القبض على والدة الشاب المتهم فاعترفت بوجود علاقة آثمة تجمعها بالمجني عليه منذ عدة سنوات، وأنه كان يحضر إليها وقت وجود زوجها ونجلها خارج المنزل في العمل، وفي يوم الحادث فوجئت بنجلها يدخل المنزل وقت وجود عشيقها فاعتدى عليه بطعنات حتى الموت وتمكنت هي من الهرب، ونسبت النيابة لوالدة الشاب تهمة الزنا مع المجني عليه، وتواصل النيابة سماع أقوال المتهم التي نسبت إليه تهمة القتل العمد.