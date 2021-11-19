«بني سويف التخصصي» يتعاقد مع استشاري قلب أطفال: القضاء على قوائم الانتظار ضمن المبادرة الرئاسية

أعلن مستشفى بني سويف التخصصي التعاقد مع أستاذ قلب أطفال بجامعة القاهرة، للعمل كاستشاري بالمستشفى لمناظرة حالات قلب الأطفال، وإجراء حالات القسطرة التشخيصية والعلاجية للأطفال، بالتعاون مع أقسام الأطفال والقسطرة القلبية بالمستشفى، لمناظرة الحالات وإجراء التدخلات اللازمة عن طريق جهاز القسطرة القلبية بالمستشفى، وذلك في إطار استكمال منظومة الخدمات الطبية.

وصرح الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، أن الدكتورة أمل السيسي أبدت سعادتها لانضمامها لفريق العمل بالمستشفى واستعدادها للتعاون التام مع إدارة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة، حيث تم الاتفاق خلال الجلسة على وضع بروتوكولات العمل بوحدة قلب الأطفال والتي تختص بعلاج حالات قلب الأطفال بداية من سن 6 أشهر طبقًا للمعايير الدولية، وبالتعاون مع الدكتور عبد العظيم عبدالله، رئيس أقسام الأطفال بالمستشفى، والدكتور محمود عبد العزيز، رئيس قسم القسطرة القلبية بالمستشفى.

مدير بني سويف التخصصي: إجراء الجراحات على جهاز القسطرة القلبية بالمستشفى

وأكد مدير عام المستشفى إجراء الحالات على جهاز القسطرة القلبية بالمستشفى، وأن جميع الحالات سيتم إجراؤها على نفقة التأمين الصحي، وفي إطار المبادرة الرئاسية للإنهاء على قوائم الانتظار دون تحمل أهل المريض أي أعباء مالية، حيث تم إجراء ما يقرب من 2000 حالة منذ انضمام المستشفى للمبادرة الرئاسية، وقد تم مؤخراً إضافة جراحة المفاصل وإجراء جراحتين لتغيير مفصل الفخذ، كما أنه يجري حاليا الاستعداد لإضافة تخصصات جديدة للمستشفى منها قسطرة قلب الأطفال وجراحة الأطفال التخصصية.

علاج حالات إغلاق الثقوب بين الأذينين والبطينين والوصلة الشريانية للأطفال

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل السيسي أنه سيتم علاج العيوب الخلقية لحالات قلب الأطفال، مثل حالات إغلاق الثقوب بين الأذينين، وإغلاق الثقوب بين البطينين، وإغلاق الوصلة الشريانية، وتوسيع الصمامات الرئوي والأورطي، وتركيب الدعامات في الشرايين والأوردة للأطفال.