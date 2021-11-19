برنامج «بنكمل الصورة» يطلق حملة :عاوز حقك.. اعمل واجبك الليلة

يناقش اليوم برنامج "بنكمل الصورة مع د.حنان يوسف " الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الانسان التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السبيسي في اطار احترام مصر لمنظومة حقوق الانسان من خلال محاور الاستراتجية الاربعة من خلال الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفئات الخاصة وكذلك اهمية المعرفة والتدريب والتثقيف بمنظومة حقوق الانسان.

ويتناول البرنامج اهمية الوعي بحقوق الانسان في مصر من خلال تحقيق المعادلة بين الالتزام بالحقول والواجبات.

حيث يطلق البرنامج حملة اعلامية لتعزيز الوعي لحقوق الانسان تحت عنوان :"عاوز حقك ..اعمل واجبك " يدعو فيها الي نشر الوعي بحقوق الانسان لدي المواطن مع ضرورة الالتزام بالواجبات والمسئوليات التي كفلها القانون والعمل علي جعل الحملة ترند الايجابي في اطار توجه البرنامج لنشر الوعي المطلوب لتوضيح صورة الانجازات المصرية بين الشباب والمجتمع.

ويستضيف البرنامج الاستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان و الاستاذة داليا عثمان والكاتبة الصحفية بالمصري اليوم والبرنامج من اعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف استاذ الاعلام ويشاركها عدد من شباب الاعلاميين والاخراج لعمرو منصور. والاشراف الفني لوليد حسن ووائل منير الحلقة تذاع اليوم الجمعة ١٩-١١-٢٠٢١ الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت حرينتش علي شاشة القناة الثانية في التليفزيون المصري . التردد معدل الترميز الاستقطاب fecنايل سات 11488 (h) 27500 أفقي ح/4.