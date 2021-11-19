قائمة أسعار سيارات «سكودا 2022» في مصر ..تبدأ من 365 ألف جنيه

طرح عدد كبير من الوكلاء العلامات التجارية المختلفة للسيارات داخل السوق المحلي بطرازات مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروحة مؤخرا سيارات «سكودا»، وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» القائمة السعرية الرسمية لسيارات العلامة التجارية «سكودا» موديل العام الجديد 2022 المتاحة بالسوق المصري، خلال شهر نوفمبر.

سيارة سكودا سكالا 2022

تنتمي سيارة سكودا سكالا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 365 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 435 ألف جنيه.

سكودا كاميك 2022

تنتمي سيارة سكودا كاميك لفئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، وتتوافر في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 390 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 455 ألف جنيه.

سكودا اوكتافيا 2022

تنتمي سيارة سكودا اوكتافيا لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 490 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 530 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 685 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب 2022

تنتمي سيارة سكودا سوبيرب لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 452 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 585 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 645 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 710 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 850 ألف جنيه.

سكودا كاروك 2022

تنتمي سيارة سكودا كاروك لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 520 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 595 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 605 ألف جنيه.

سكودا كودياك 2022

تنتمي سيارة سكودا كودياك لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 570 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 620 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 700 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 745 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 785 ألف جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 800 ألف جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 900 ألف جنيه، الجيل الجديد.