سعر وتجهيزات «أوكتافيا 2022» بعد تصدرها قائمة سيارات سكودا المرخصة

نجحت العلامة التجارية «سكودا»، في ترخيص 549 من سياراتها داخل وحدات المرور المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب البيانات الصادرة من الإدارة العام للمرور، وتصدر طراز «سكودا أوكتافيا» قوائم التراخيص بنحو 201 مركبة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لـ«سكودا أوكتافيا موديل 2022» وأهم تجهيزاتها ومواصفاتها المتاحة بالسوق المصري، على النحو التالي:

أسعار سيارة سكودا أوكتافيا

- تنتمي سكودا أوكتافيا لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 530 ألف جنيهز

الفئة الرابعة بسعر 685 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة في الفئتين الأولى والثانية على:

محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان.

محرك رباعي الاسطوانات

- تعتمد السيارة في الفئتين القياسيتين على:

محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2.0 لتر 2000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 245 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 370 نيوتن/ متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 6.7 ثوان.

منظومة الجر الأمامي للعجلات

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4689 ملم الطول، 1829 ملم العرض، 1470 ملم الارتفاع، 2686 ملم طول قاعدة العجلات، 128 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 600 لتر.