أطفال بالمنوفية يبتكرون طريقة للري عن بعد: «بالتليفون وانت في البيت»

نجح طفل صغير يدعى «عبدالرحمن أحمد سعيد»، في ابتكار طريقة لري الأراضي الزراعية عن بعد، باستخدام برنامج على الهاتف المحمول، وحصل الاختراع الذي نفذه بالتعاون مع عدد من زملائه، على المركز الأول في مسابقة المخترع الصغير على الصعيد الإفريقي.

اختراع استغرق أربعة أشهر.. وفي انتظار البراءة

يقول الطفل عبدالرحمن، إن الاختراع الخاص بري الارضي الزراعية عن بعد باستخدام التليفون، يهدف إلى تقليل نفقات الري المبالغ فيها، وتوفير الأيدي العاملة، والتحكم في كمية المياه بما يساهم في توفير الماء الخاص بالري، وفق ما تتبناه الدولة في هذه الفترة، موضحًا أن الفكرة قابلة للتنفيذ في الأماكن الصحراوية أيضًا لما لها من إمكانية من توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف «عبدالرحمن» الذي يدرس بالصف الثاني الإعدادي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه نجح في تنفيذ الفكرة بالتعاون مع زملائه في غضون أربعة أشهر فقط، مؤكدًا أن لاقت نجاحًا كبيرًا وحصلت على عدد من الجوائز.

وقال إنه يسعى حاليًا للحصول على براءة اختراع من طريق جامعة المنوفية، مؤكدًا أن الري عن طريق التحكم في المياه بالهاتف، يساعد في توفير المياه والعمال والمجهود وغير ذلك ومن الممكن الترويج للتجربة أكثر من ذلك.

ري الحقل عن بعد

وأوضح، أن التجربة تتم عن طريق تثبيت برنامج على الهاتف المحمول، تم إعداده خصيصًا لتنفيذ الري عن بعد، وبه آليات كثيرة للتحكم بمناسيب المياه، وقال إن الري قد يكون عن طريق الآبار أو الترع، والقيمة المالية للمشروع يتم تحديدها وفق المساحات الزراعية، وعلق: «ممكن كدا نسقي الغيط من البيت أو من خارج البلد حتى أو من خارج مصر».