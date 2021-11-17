وفاة مدرس أثناء أداء عمله في المنوفية.. وزملاؤه: أصيب بإعياء

توفى حمدي أبوالفتوح، كببر معلمي اللغة العربية بمدرسة عبدالمنعم رياض، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، أثناء اليوم الدراسي في المدرسة، حيث أصيب بوعكة صحية أثناء العمل، وأثناء نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي توفى وسط حالة من الحزن الشديد من المدرسين والطلاب بالمدرسة.

وفاة مدرس بمدرسة عبدالمنعم رياض في شبين الكوم بالمنوفية

ونعت مدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بالمنوفية، الفقيد في بيان لها علي صفحتها علي فيس بوك جاء فيه «البقاء لله، وإنا لله وإنا اليه راجعون، تنعي إدارة المدرسة والعاملون فيها وطلابها أخا فاضلا هو الأستاذ الفاضل حمدي أبو الفتوح، كبير معلمي اللغة العربية، فقد توفى اليوم أثناء اليوم الدراسي وافته المنية بالمدرسة نسأل الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان».

أصدقاء المدرس المتوفى يروون كواليس وفاته

وأكد عدد من المدرسين في المدرسة لـ«الوطن»، أن الفقيد شعر بإعياء شديد أثناء العمل داخل المدرسة، وعلى الفور قرر زملاؤه نقله من المدرسة إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي وبعد وصوله تبين وفاته، راجين الله أن يتغمده بواضع رحمته وأن يلهم أسرته اصبر والسلوان.

وأضاف المدرسون، أن الفقيد كان خلوقا ومحترما، ووفاته كانت صدمة للجميع بالمدرسة، موضحين أنه تم تشبع جنازته من قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم، مشيرين إلى أن الجميع في حالة حزن لوفاة حمد أبوالفتوح كبير معلمي اللغة العربية .

المدرس المتوفى أصيب بحالة إعياء ونُقل إلى المستشفى

من جانبه، أكد هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقيد أصيب بحالة إعياء نظرا لإصابته بالضغط، وفور ظهور التعب عليه قام المدرسون بنقله إلى المستشفى وتوفى هناك، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.