التحقيق مع أب في واقعة وفاة ابنيه حرقا بعد تقييدهما بالشرقية

تباشر نيابة منيا القمح، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق مع أب في واقعة وفاة ابنيه حرقا بعد قيامه بتوثيقهما بالسلاسل الحديدية في قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الأب قام بتوثيقهما بالسلاسل الحديدية وحبسهما داخل منزل من الطوب الأبيض بناحية المقابر الموجودة بقرية سنهوت، ثم أشعل النيران في مرتبة بجوارهما بهدف تأديبهما بعد افتعالهما العديد من المشكلات مع أهالي القرية وتناولهما المواد المخدرة.

بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية سنهوت بالشرقية ووفاة شقيقين

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغا بنشوب حريق في منزل بقرية سنهوت التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما 14 عاما، والآخر 17 عاما، كما تبين أن الجثتين كانتا موثقتين بالسلاسل الحديدية.

العثور على الجثتين مقيدتين بالسلاسل الحديدية

وتبين من التحريات الأولية أن الأب قام بتقييد ابنيه في محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات مع الأهالي في القرية وتعاطيهما المخدرات.

وألقت الشرطة القبض على الأب وجرى التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.