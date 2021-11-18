«التضامن» تنفي تعدي موظف بمديرية الشرقية على طفل من ذوي الإعاقة

وجّهت وزارة التضامن، لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وعضو بإدارة فاقوس؛ لبحث ما أثير عبر فيس بوك، بشأن تعدي رئيس وحدة سودة الاجتماعية بإدارة فاقوس بمديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية، على طفل من ذوي الإعاقة أثناء أعمال توزيع وتسليم بطاقات الدعم النقدي «ميزة».

لجنة لتقصي صحة الواقعة

وأوضحت الوزارة بحسب بيان، أنّه بعد سماع أقوال رئيس الوحدة وشهود العيان، تبيّن عدم صحة واقعة تعدي رئيس الوحدة على الطفل فتحي حسن رشدي، وهو أحد مستفيدي الدعم النقدي «كرامة»، حيث أثبتت التحقيقات أنّ الطفل كان بصحبة والده الذي جاء لاستلام بطاقة ميزة للدعم النقدي «كرامة»، وتركه والده لإحضار بعض مستلزماته، فانتابت الطفل حالة هياج، وبدأ التعدي لفظيا والرشق بالحجارة على العاملين في الوحدة والمواطنين الموجودين بها.

احتواء الموقف

وتابع البيان، أنّ المواطنين حاولوا التدخل للسيطرة على الطفل واحتواء حالة الهرج التي سادت، حيث بدا الموقف وكأنّ هناك من يتعدى عليه، وأُصيب الطفل بحالة إغماء أشبه بنوبة صرع صغرى، فجرى الاتصال بوالده الذي حضر واعتذر عن الموقف.

«التضامن» في منزل أسرة الطفل

ولفت البيان إلى أنّ اللجنة اتجهت لمقر منزل أسرة الطفل والتقت والده، الذي نفى اعتداء رئيس الوحدة على نجله، وأفاد بأنّ ابنه يُصاب بحالة هياج أحيانا، وانتابته أثناء تغيب أبيه عنه لشراء بعض المستلزمات في غضون انتظاره لاستلام بطاقة «كرامة» الخاصة بابنه.

وحرصت اللجنة على لقاء الطفل والتأكد منه أنّ أحدا لم يتعد عليه، وانتهى الموقف بتحرير محضر إثبات حالة بحضور 3 شهود من الجيران، الذين حضروا جلسة تقصي الحقاق، ووقّع عليه والد الطفل وأفراد اللجنة والشهود.