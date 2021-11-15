«الشرقية للدخان» تنتج 17.9 مليار سيجارة خلال 3 أشهر

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، نتائح أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2020-2021، المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

ووفقاً للقوائم المالية للشركة التي حصلت «الوطن» على نسخة إلكترونية منها، حققت «إيسترن كومباني» صافي ربح قدره 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية قدرها 37% مقارنة بـ 1.16 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الماضي 2019-2020.

زيادة إيرادات الشرقية للدخان بنسبة 10.7%

وأوضحت قوائم إيسترن كومباني المالية، نجاح الشركة في تحقيق زيادة إجمالي إيرادات الشركة شاملة ضرائب القيمة المضافة بنحو 10.7% لتسجل إيرادات بلغت 17.49 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 15.80 مليار جنيه، إجمالي إيرادات نفس الفترة من العام المالي الماضي 2019-2020.

وزادت أحجام المبيعات المحلية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي من ماركات الشركة الرئيسية بمقدرار 10%؛ لتسجل 17.90 مليار سيجارة مقارنة بـ 16.2 مليار سيجارة في نفس فترة المقارنة من العام المالي الماضي 2019-2020.

4.3 مليار جنيه صافي إيرادات الشرقية للدخان

وأشارت القوائم المالية للشرقية للدخان إلى تحقيق صافي إيراد عن الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بمقدار 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.9 مليارات جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام المالي الماضي، بينما سجل مجمل الربح 1.95 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 21% مقارنة بـ 1.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأكدت القوائم المالية لـ «إيسترن كومباني»، أن النتائج الفصلية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، تعكس النمو المستمر والمستدام والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة للشركة، وتحقيق أقصى عائد على رأس المال المستثمر.