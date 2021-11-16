محافظ الشرقية يفتتح مدرسة التمريض للبنين بالحسينية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض بنين، بمنشأة بشارة بمدينة الحسينية، والتي تتكون من دورين وتضم 47 طالبا تم التحاقهم بالصف الأول مقسمين إلى فصلين دراسيين.

افتتاح مدرسة التمريض للبنين بالحسينية في الشرقية

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، وسعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.

الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب

وقام محافظ الشرقية ووكيل الوزارة بتهنئة الطلبة بالعام الدراسي الجديد، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، والإضاءة والتهوية الجيدة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، والتأكد من توافر الوسائل التعليمية اللازمة، ومن عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذه المدرسة تعد الثانية للتمريض البنين بعد مدرسة تلراك التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالإضافة إلى عدد 15 مدرسة ثانوية للتمريض بنات، ويتم تكليف الحاصلين والحاصلات على الثانوية بعد تخرجهم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مشيراً بأن هذا يأتي امتداداً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وما يشهده مركز ومدينة الحسينية من تطوير ورفع كفاءة كل الخدمات به، خاصة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ودعم القوى البشرية لهذه المنافذ من هيئة التمريض.