القبض على نصاب استولى على أموال 5 مواطنين بزعم استثمارها في الحديد

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخص متهم بالنصب على المواطنين بحجه الحصول على مبالغ مالية لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الحديد والصلب، مقابل فائدة شهرية، وجاء ذلك في إطار الجهود الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

بلاغات من مواطنين بالنصب عليهم

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من 5 مواطنين مقيمون بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالإسكندرية

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما كشفت وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.