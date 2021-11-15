ضبط 1175 قضية تموينية.. وسقوط «نصاب الجيزة» بتراخيص مخابز مزورة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1175 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تضمنت ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة النصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات ترخيص منافذ خبز مدعم بمشروع «جمعيتي» زاعماً علاقاته ببعض المسئولين بالجهات المختصة، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وبمواجهته أقرّ بارتكابه وقائع النصب والتزوير، وعثر بحوزته على (11 خاتم لشعار الجمهورية مقلّد ومنسوب لجهات حكومية، و17 أكلايشيه مقلّد ومنسوب لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، الأدوات المستخدمة في التقليد والتزوير).

ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة

كما تمّ ضبط 4,4 طن لحوم مجمدة دون مستندات بالقليوبية، و2,5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر في الجيزة، و1,85 طن «مقطعات دواجن» يشتبه في عدم صلاحيتها بالجيزة، و1,8 طن لحوم مجمدة دون مستندات بالقليوبية، و1,54 طن لحوم مجمدة دون مستندات بالشرقية، ضبط 15 طن سكر دون مستندات بالمنوفية، و3 أطنان زيت طعام خام دون مستندات، و750 عبوة زيت طعام دون بيانات، و1700 عبوة فارغة بالقليوبية.

ضبط 2,2 طن دقيق بلدي خارج منظومة الدعم

وضبط قائد سيارة بالغربية بـ2,2 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، كما ضبط مديري مخبزين بكفر الشيخ، لحيازتهما 235 بطاقة تموينية ذكية، جمعاها للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابهما الشخصي وتحقيق أرباح غير مشروعة، و60181 عبوة أدوية دون مستندات بالدقهلية، و10 أطنان أعلاف حيوانية بالبحيرة، و720 كيلوجراما من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية بالإسكندرية.