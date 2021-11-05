حيلة نصاب جمع 3 ملايين جنيه عبر «فيسبوك»: «بتاجر في الأحذية الإيطالي»

«بنتاجر في الأحذية المستوردة من إيطاليا، والحمد لله مكسبها كويس جدًا واللي عايز يكون شريك يستثمر فلوسه هيكون في أمان، وفلوسه مضمونة في أي وقت ياخدها»، تلك الكلمات كانت بمثابة إعلان كتبه نصاب على حسابه عبر «فيسبوك»، وتمكن من جمع 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في تجارة الأحذية بعد أن أوهم الضحايا أنه يمتلك شركة ويعمل في مجال الاستيراد والتصدير، واستمر المتهم في خداع الضحايا والظهور أمامهم بمظهر يشير أحد رجال الأعمال من خلال توفير مكتب لشركته وتعيين سكرتيرة وإدارة حسابات.

حيلة نصاب حدائق القبة

أشهر قليلة كان الضحايا يأخذون نسبة أرباح من نصاب حدائق القبة بشكل منتظم وبعدها فوجئوا بأن الشاب يغلق هاتفه بشكل مفاجئ، هنا تأكدوا أنهم وقعوا ضحايا في براثن نصاب محترف، توجه الضحايا إلى مكتب الشركة في حدائق القبة فوجده مغلقًا، وبسؤال مالك العقار أخبرهم أن الشقة التي كانت مخصصة مكتبًا لشركة الاستيراد والتصدير انتهى عقد الإيجار الخاص بالمستأجر وأنه ذهب إلى مكان غير معلوم بالنسبة لمالك العقار.

3 ملايين جنيه جمعها نصاب حدائق القبة من 6 ضحايا

اتفق الضحايا وعددهم 6 أفراد على تحريك قضايا ضد نصاب حدائق القبة واللجوء إلى القضاء لإثبات حقهم القانوني، وقدموا المستندات التي تثبت أن المتهم استولى منهم على مبلغ مالي يقترب من 3 ملايين جنيه، ونجح الضحايا في الحصول على أحكام قضائية في 23 قضية.

«39 سنة و8 أشهر» هي إجمالي مدة الحبس الصادرة بحق نصاب حدائق القبة، بالإضافة إلى كفالات جملتها 180 ألف جنيه، وخلال حملات مداهمة وبحث عن المتهم الهارب نجحت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على نصاب حدائق القبة وتم اقتياده إلى النيابة العامة لاستيفاء الإجراءات القانونية بحق الأحكام القضائية الصادرة ضده.