ضبط تاجر عملة بالمنيا بـ2.5 مليون جنيه.. و«نصاب» خزائن الأموال الوهمية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كل من «عامل زراعي، يعمل بالخارج بإحدى الدول، وشقيق زوجته، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا»، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

ضبط تاجر عملة بـ2.5 مليون جنيه

وأشار البيان، إلى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع، التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، بينما يقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقدا أو إرسالها لهمـ من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية.. فضلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

جرى ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول «المتواجد بالخارج»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام 2,5 مليون جنيه مصري.

كما جرى رصد نشاط احتيالي يقوم به «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة»؛ بهدف النصب على المواطنين، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – تويتر -إنستجرام»، واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية، والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب في إرسالها للمجني عليهم؛ بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

خزائن حديدية بها أموال طائلة

وحتى يتمكن المتهم من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو «مفبركة» لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال «عملات أجنبية»، ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالمجني عليهم منتحل صفة مندوب شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم «تخليص جمركى - شحن – رسوم إدارية» في أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصا لهذا الغرض.

صفحات إلكترونية وهمية

جرى ضبط المتهم، وبحوزته «هاتف محمول بفحصه فنيا تبين أنه محمل بــ(صفحة إلكترونية احتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية) – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامي في الإحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم في تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة».

كما أمكن الاستدلال على اثنين من المجني عليهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.