«الكهرباء» تنتهي من تجارب تأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي

أنهت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، استعداداتها النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لملعب إستاد الاسماعيلية، والذي سيشهد مباراة «الزمالك والإسماعيلي»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة «الممتاز»، للموسم الجاري 2021-2022

تأمين التغذية الكهربائية بإستاد الاسماعيلية

وقال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لملعب إستاد الاسماعيلية من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.

غرف عمليات مركزية وفرق طوارئ

وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أنه تم التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام، لافتا إلى تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر «ديزل + شبكة»، للتغذية لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب

وأشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى أنه تم تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والإستاد والمنطقة المحيطة بالكامل لافتا إلى دعم إستاد الاسماعيلية بـ3 ماكينات طوارئ إضافة إلى ماكينتين احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين تغذية التيار أثناء المباراة.

تنفيذ أعمال إحلال لرفع كفاءة الشبكة

وأكد تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة ضمن الخطط الاستثمارية والطموحة بقطاع الإسماعيلية الذى يضم «الإسماعيلية والشيخ زايد والقنطرة»، والمناطق المحيطة به التي تتضمن 41 مركزا وقرية ويبلغ عدد المشتركين 585 ألف مشترك، لافتا إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء تعكس صورة الوزارة وتبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء.