«الكهرباء»: منحنا إدارة الإسماعيلي 90 يوما لبدء سداد المديونيات

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنه تم الاتفاق مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي، على منح أعضاء المجلس 90 يومًا، للبدء في سداد وجدولة مديونية شركة القناة لتوزيع الكهرباء لدي النادي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة حرصت على إعطاء المجلس مهلة، كونه جديد ومنتخب منذ أيام، وأخذت في اعتبارها أن هذا من شأنه الاحتياج لمهلة من أجل توفيق الأوضاع، إذ يعد النادي الإسماعيلي، ذات الأندية التي تتمتع بشعبية كبيرة في مصر وله تاريخ رياضي حافل.

4 مليون و357 ألف جنيه مديونية الإسماعيلي للكهرباء

وتابع المصدر أن التواصل مستمر بين إدارتي نادي الاسماعيلي وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، باعتبار أن مقر الطرفين في نفس المدينة، لافتًا إلى أن مديونيات النادي لدي شركة الكهرباء تبلغ حوالي 4 مليون و357 ألف جنيه.

النادي لم يقم بسداد الفواتير الشهرية 3 سنوات متتالية

وأكد أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ليس لديها مانع لجدولة المديونيات بدون فوائد، لافتًا إلى أن النادي لم يقم بسداد الفواتير الشهرية لما يقرب من ثلاث سنوات متتالية، وأن الشركة أرسلت خطابات مستمرة للمطالبة بسداد المستحقات المتأخرة على النادي.

تسهيلات عند السداد الفوري

وفي سياق متصل، أفاد المصدر أنَّ شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تقدم تسهيلات وخصومات من إجمالي المتأخرات على أي مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة، الذين يرغبون في السداد الفوري للشركة تبلغ 15% من إجمالي المديونية، مشيرًا إلى أنَّ قطاع السياحة من القطاعات المهمة في الدولة والتي ترسم صورة مصر في الخارج.

وأضاف أنَّ هناك أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهرًا أو 48 شهرًا ليتمكّنوا من السداد في ظل الظروف الاقتصادية.

تقسيط المديونيات للمشتركين

وقال إن هناك تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بتقسيط المديونية للمشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا دون فوائد، لافتًا إلى أنَّ الشركات تقدم كل التسهيلات والتيسيرات على المواطنين، خاصة التي تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكّنوا من سدادها، وذلك عن طريق تقسيط المديونية وفقًا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.