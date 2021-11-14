ميدو: الزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد»

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إنّ فريق الزمالك يحتاج إلى مدرب عام قوي في الفريق، يصلح لأن يكون مديرا فنيا يوما ما.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامجه «الريمونتادا»، الذي يذاع عبر قناة المحور: «فريق الزمالك يحتاج إلى مدرب عام (جامد) لينضم إلى الجهاز الفني للفريق، ويصلح لأن يكون مديرا فنيا لقيادة الفريق يوما ما».

وتابع ميدو: «كارتيرون كان يقف على الخط وبجواره مدرب الأحمال، وهذا مظهر غير جيد لفريق كبير مثل الزمالك»، مشيرا إلى أنّ لاعبي الزمالك كانوا يحتاجون إلى خسارة بنتيجة كبيرة، للعودة إلى المسار الصحيح.

ولمعرفة المزيد اضغط هنا